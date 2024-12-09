NBA／約柯奇「背靠背」飆分寫紀錄 金塊主帥：有給他機會破50分
前一晚轟出生涯新高56分16籃板8助攻的約柯奇（Nikola Jokic），今天面對老鷹又飆出48分14籃板8助攻3抄截，兩戰104分成為近47年來「背靠背」得分第4高的球員，超越1987年喬丹（Michael Jordan）的103分。僅次於布萊恩（Kobe Bryant）的110分、福克斯（De'Aaron Fox）的109分和比爾（Bradley Beal）的108分。
此外，約柯奇還成為史上第4位連兩戰至少都有49分8助攻表現的球員，前3位分別是2017年和2019年的哈登（James Harden）、2020年的里拉德（Damian Lillard）、今年的福克斯，約柯奇是唯一一位中鋒，更顯紀錄可貴。
對於約柯奇差點就能追隨布萊恩、傑米森（Antawn Jamison）、比爾、哈登、艾佛森（Allen Iverson）、喬丹等人的腳步，寫下罕見連續飆50分紀錄，金塊主帥馬龍（Michael Malone）笑著表示：「我們已經給『小丑（約柯奇外號）』機會拿50分了，只是沒有辦到。」
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