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NBA／大谷翔平夫婦觀戰激勵！八村壘本季得分新高 助湖人止3連敗

中央社／ 綜合外電報導
八村壘攻下賽季新高23分。 美聯社
八村壘攻下賽季新高23分。 美聯社

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平與妻子田中真美子今天現身湖人主場觀戰，並獲贈特製球衣，而湖人終場以107比98擊敗波特蘭拓荒者，終止3連敗。

即將在年底滿40歲的詹姆斯（LeBron James） 之前就希望能打滿例行賽82場，在打完前23場比賽後，今天因左腳痠痛休兵，也確定整季全勤的想法無法付諸實現。

不過，詹姆斯雖無法出賽，湖人今天在社群平台X分享場邊貴客大谷夫婦到訪主場觀戰的合照，而球團也送上特製球衣，大谷翔平收到17號球衣，至於前日本女籃國手的田中真美子則是選擇國家隊時曾穿過的12號球衣。

湖人近況低迷，過去9場比賽僅拿下2勝，今天靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出30分、11籃板，替補出發的羅素（D'Angelo Russell）貢獻28分、14助攻，聯手力退拓荒者，幫助球隊擺脫3連敗。

日籍球員八村壘此役斬獲本季新高23分，談到大谷翔平到場觀戰，八村壘透露，因此受到激勵，想贏下這場比賽。

湖人今天面對拓荒者，首節只能靠著戴維斯（Anthony Davis）單節獨攬14分苦撐，湖人以22比28落後，而八村壘次節帶領湖人打出追分氣勢，半場結束以59比45超前。

拓荒者第三節緊追在後，將差距縮小至3分差，決勝節羅素、八村壘、戴維斯接力飆進三分球，擋下對手反撲，在主場收下勝利。

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