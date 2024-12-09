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NBA／格林飛灌後比「睡覺」慶祝手勢 柯瑞有認可

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

投進關鍵外線後比出「睡覺」慶祝手勢已是勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）招牌動作，今天隊友格林（Draymond Green）也比出同樣動作「致敬」柯瑞，主角賽後笑說當然認可長期戰友做出自己的指標性手勢。

勇士今天以114：106中斷灰狼隊的4連勝，除柯瑞轟下全場最高30分，格林身背5犯但在第四節有多次成功防守，讀秒階段更在灰狼年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）前飛扣灌進保險分，落地後他就將雙手放在臉頰旁，比出柯瑞的招牌慶祝動作。

今年巴黎奧運，格林特別飛到花都，見證柯瑞金牌戰射倒地主後比出「睡覺」慶祝手勢，他曾分享當時畫面或許是生涯看過最有記憶點的柯瑞慶祝時刻；今天雖不是投進三分球後比出同樣動作，格林的一灌也有宣告比賽終結的味道，且獲得柯瑞認可。

「這是當然，我從沒看過他做這動作，我知道他金牌戰有在巴黎。」柯瑞賽後提到格林最後的「致敬」透露，原本確定格林在某些時刻投進關鍵三分球後會比出慶祝手勢，但沒想到這次會是一次灌籃，他笑說：「這是『睡覺手勢』的新領域，因為你們不會看到我這樣做。」

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