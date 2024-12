NBA／生涯助攻數正式超越基德！保羅躍居史上第二

2005年進入NBA時,馬刺隊現任後場指揮官保羅(Chris Paul)菜鳥球季在爵士隊看到一段話,上頭寫著「史塔克頓(John Stockton),史上抄截和助攻王領先者」,當時他就動了想追趕上的念頭,如今離目標又更近一步,今天他助攻數已經超越基德(Jason Kidd),排上史上第2位,下一步就是朝史塔克頓邁進。

保羅賽前和基德的12091次助攻只差2次,上半場他第3個助攻給溫班亞瑪(Victor Wembanyama)時就達成助攻榜史上第二的新里程,最終全場傳出10助攻,馬刺也以121:116擊敗鵜鶘隊,紀錄夜雙喜臨門。

保羅助攻數正式超越基德。 路透社

「這是不可思議的成就,能夠近距離目睹這些是我的榮幸。」馬刺代理總教練強森(Mitch Johnson)提到,NBA是全球最好球員的聚集地,保羅在聯盟征戰如此久,且創造許多傑出成績,「這十分特別。」

保羅締造紀錄後,馬刺特別在6分46秒喊出暫停,比賽也稍微中斷,播放出一段影片向保羅致敬;根據統計,保羅目前累積的12099個助攻中,共有173位不同球員成受益者,不過他距離領先者的史塔克頓還有3707次。

雖要成為史上助攻王幾乎是不可能的任務,保羅隊友仍給這位老將滿滿讚美,夏帕尼(Julian Champagnie)說:「他很有韌性,我認為這就是他的形容詞。」

鵜鶘總教練格林(Willie Green)和保羅曾在黃蜂隊當隊友1年,兩人也曾在快艇隊共事,儘管今天是對手,他仍讚保羅完成不可思議的成就,「他的大腦仍在運轉,能夠幫助年輕球員,他也能和年輕球員一起訓練,自從他到那裡,你可以看到這支球隊的成長。」

The San Antonio Spurs display a graphic congratulating Spurs guard Chris Paul for surpassing Jason Kidd for second all-time NBA assists, during the first half of an NBA basketball game against the New Orleans Pelicans, Sunday, Dec. 8, 2024, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) 美國聯合通訊社