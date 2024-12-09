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NBA／39歲詹姆斯本季首度缺陣 無緣挑戰82場全勤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯本季首度休兵。 路透社
詹姆斯本季首度休兵。 路透社

月底將滿40歲的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）因左腳痠痛，今天碰拓荒者隊確定不會出賽，這將是他本季首度缺陣。

詹姆斯台灣時間上周四碰熱火隊落敗時首度感到左腳不適，休息一天碰老鷹隊他出賽43分鐘寫本季新高，繳出39分、11助攻、10籃板外帶3阻攻的「大三元」成績，但湖人延長賽輸球，苦吞3連敗。

今天賽前詹姆斯能否順利出賽就是未知數，賽前確認今天休兵，教練瑞迪克（JJ Redick）說：「詹姆斯不能打，我們必須夠多流動、更多傳導，要打出攻守轉換。」且湖人今天出賽後直到台灣時間周六才會碰灰狼隊，且在周四才會有團隊訓練，瑞迪克認為這幾天的休息時間對征戰22年的詹姆斯會有很大幫助。

「你不會希望他離開陣容中，這毫無疑問，不過他在我們再次練習前有4天可以休息，所以這對他會是很好的消息。」瑞迪克說。

詹姆斯本季仍有場均23分、9.1助攻和8.0籃板，外線命中率3成59，今天除了他休息，里夫斯（Austin Reaves）也因骨盆傷勢連5戰缺陣。

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