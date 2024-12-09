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NBA／狂！約柯奇「背靠背」合拿104分 48分飆分秀射鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
昨天飆出56分的約柯奇，今天又狂砍48分。 路透社
昨天飆出56分的約柯奇，今天又狂砍48分。 路透社

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度展現連霸年度MVP的身手，昨天先狂轟生涯新高56分，「背靠背」面對老鷹隊再狂砍48分外帶14籃板，率隊寫下141：111大勝，一甩昨天敗給「爐主」巫師隊的陰霾，約柯奇也再一次締造特別紀錄。

約柯奇昨天繳出56分、16籃板、8助攻成績單，今天光上半場就有25分、9籃板、4助攻，包括第二節最後0.2秒投進40呎的大號外線；三節打完他得分已經突破40大關，最終繳出48分、14籃板、8助攻、3抄截的全能數據，成為NBA史上僅有的第5次全能演出。

前4次紀錄中，約柯奇2022年也曾包辦一次，現任隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）2015年和17年各締造一次，「大鳥」柏德（Larry Bird）1992年也曾完成。

金塊後場大將穆雷（Jamal Murray）今天持續缺陣，老鷹也缺少強森（Jalen Johnson）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），但兩隊打出不同的上半場表現，金塊開賽就打出15：8攻勢，首節打完領先已達38：23；第一節外線8投0中的老鷹第二節持續低迷，半場打完落後已達48：71，下半場也沒能擋下約柯奇，最終以30分差距終止6連勝。

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