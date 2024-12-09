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NBA／繳「雙10」表現！缺席2周回歸飆分 安比德談膝傷承認鬱悶

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人當家球星安比德（Joel Embiid）回歸。 法新社
76人當家球星安比德（Joel Embiid）回歸。 法新社

缺席兩個半星期的76人當家球星安比德（Joel Embiid）今天總算回歸，面對公牛隊立刻繳出31分、12籃板「雙10」表現，搭配馬克西（Tyrese Maxey ）「大三元」，率隊以108：100奪勝，不過安比德也坦言，左膝傷勢讓他十分煩悶。

開季因膝傷和聯盟禁賽缺席9場的安比德，回歸打了4場比賽就又成傷兵，因膝蓋腫脹和個人原因沒能出賽，他承認過程十分難受，「我們想弄清楚，並沒受傷，只是會腫脹，我們必須找出問題。」

「我這幾個月已經說過了，這真的讓人心情鬱悶，這是還沒搞清楚的事情，這非常煩人，因為我很樂意打每一場比賽。」安比德說。

今天回歸也是76人「三巨頭」安比德、喬治（Paul George）和馬克西第二度合體，不過第一次三人同場只進行6分鐘，喬治就因左膝挫傷退場，今天才算是正式攜手；「三巨頭」今天一同在場上26分鐘，這段時間76人得分比公牛多出14分。

收下近5場比賽的第4勝，76人目前7勝15敗戰績仍排東區後段班，不過賽季仍長，安比德強調，相信只要保持健康，全員能一同上場，相信76人有實力對抗任何對手，「歸根究底，我認為整件事還是和健康有關。我希望我開季就能上場，我樂意打每場比賽、每一分鐘，但有時你的身體告訴你『不』，而你無能為力，能做的只有持續努力恢復，變得更好。」

馬克西今天完成25分、11籃板、14助攻的「大三元」，根據《ESPN》統計，他有10個助攻是傳給安比德，他也提到安比德在場上能讓許多事情輕鬆化，空間可以拉開，自己也會有更多外線出手機會，「這讓比賽簡單許多。」

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