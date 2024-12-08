NBA／飆驚人數據難挽救低迷金塊 約柯奇建議降薪當成動力
4年內3奪年度MVP的金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），今天面對16連敗的聯盟爐主巫師，狂砍生涯新高56分，外加16籃板8助攻，但如此表現卻得面對今快爆冷輸球的命運，讓主帥馬龍（Michael Malone）直呼羞愧，也讓約柯奇只能仰天長嘆。
這種獨木難撐的情況似乎已經成了金塊本季的比賽縮影，板凳綠葉無力，穆雷（Jamal Murray）等主力核心的低迷演出，更是一再受到外界質疑和批評。
賽後談到金塊開季以來走得跌跌撞撞的窘境，約柯奇表示：「我們需要有所回應，做出改變。在我的國家，我的家鄉，如果你有一段時期是這樣的表現，你可能會遭受到降薪的處分。也許這就是我們需要做的，或許也是透過類似的方式，我們會獲得一些前進的動力。」
當然，以NBA的合約精神，球員肯定是不會因為表現不如預期就直接扣薪，但約柯奇也笑著補充道：「那叫什麼？被冰在板凳上？我認為這也是一個很好的激勵方式。」
約柯奇本季至今繳出場均大三元的表現，而且得分籃板助攻均為生涯新高，每場上場時間高達37.7分鐘，比先前奪MVP的賽季多了3分鐘之多，由此可見金塊對他的高度依賴。
金塊到目前戰績為11勝10敗，只排在西區第9。而麻煩的情況是，球隊光是先發四大主力的總年薪就超過1.6億美元，板凳補強也被薪資空間卡死，難以動彈。
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