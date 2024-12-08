NBA／杜蘭特無可取代！受傷缺陣期間 太陽9戰慘吞8敗
儘管太陽力組三巨頭，但就戰績層面來說，沒有杜蘭特（Kevin Durant）的坐鎮，單靠布克（Devin Booker）和比爾當家（Bradley Beal）也無濟於事。
在杜蘭特左腳踝扭傷再次休兵的情況下，太陽此戰打到下半場仍不敵熱火，最終以111比121吞下2連敗，戰績形成12勝10敗，西區排名落居第8。
布克全場16投僅6中獲得17分，比爾也好不到哪18投5中只得到15分，兩人三分球合計12投1中，還合計發生7次失誤。
在杜蘭特健康帶隊的情況下，太陽取得8勝1敗的開季表現，看似前景一片美好；然而就在他倒下之後，太陽整體狀態就出現巨大改變。數據顯示，當杜蘭特出賽時，球隊戰績11勝2敗，反之，在他缺席的時候，則只有1勝8敗，猶如雲泥之別。
相較於太陽的殘陣，熱火則是主力盡出，阿德巴約（Bam Adebayo）25分12籃板8助攻，巴特勒（Jimmy Butler）24分7籃板4助攻，赫洛（Tyler Herro）17分8籃板7助攻，羅賓森（Duncan Robinson）19分。
主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後也稱讚了阿德巴約的表現。「他能以很多不同的方式去對比賽產生影響，你可以看見他的領導能力。」
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