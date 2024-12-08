TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊今天上演TPBL「龍頭對決」，戰況卻一面倒，國王半場打完已取得兩位數領先，三節打完差距已達32分，國王第四節早早換上替補，終場以121：89捍衛新莊主場，6勝2敗戰績也躍居聯盟龍頭。

曼尼高壓哨拋投得手，讓國王首節取得31：25領先，奧帝第二節進球後國王領先更達43：33。6分24秒奧帝再飆外線，國王領先再擴大，5分21秒奧帝卻也吞下第4犯，陷入犯規麻煩下提早下場，不過夢想家洋將帕奇爾先被吹違反運動精神犯規，總教練皮爾曼抗議下又被吹技術犯規，國王把握連續罰球機會繼續拉開差距到55：37，林書豪、李愷諺快速傳導找到林書緯飆進三分、李愷諺再快攻得手，國王領先再擴大到60：37，半場也握有62：44優勢。

第三節9分07秒，高柏鎧卡位先撞倒李愷諺，接到球後拐子打到林書豪臉，造成林書豪嘴唇濺血，第一時間遭吹進攻犯規，裁判檢視重播後升級成違反運動精神犯規，林書豪罰球後國王領先再達73：47；接續曼尼高和高柏鎧卡位時裁判再吹雙方犯規，讓氣氛略為緊張。

曼尼高情緒不受影響，飆進外線助國王領先再擴大到85：53，節末林書豪跳投破網再2罰中1，讓國王帶著94：62優勢進入第四節。

洪志善單場第3顆三分球破網讓國王得分達到三位數，林書緯再追加外線，9分06秒沃許本罰球後國王領先已到105：64。差距擴大下國王早早換上替補，連王柏智都飆進三分球，本季得分首度開張，最終國王就以121：89留下勝利。

國王11人上場都有得分，先發五人得分都達兩位數，以沃許本24分最高，奧帝19分，林書緯16分，林書豪11分、8助攻，夢想家以馬建豪18分最高。