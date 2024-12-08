NBA／活塞破除連輸尼克魔咒 康寧漢大三元還創隊史罕見紀錄
活塞在客場以9分之差力壓沒有唐斯的尼克，終結對手4連勝的同時，也結束本身近期3連敗。
根據統計，這是活塞自2019年11月6日以來首度擊敗尼克。而對康寧漢（Cade Cunningham）來說，當時活塞贏球之際，他還只是一名高中生，但如今他卻成了活塞破除魔咒的男主角。
康寧漢全場攻下29分15助攻10籃板，助攻數創下生涯單場新高，這是他本季第5次大三元，全聯盟僅次於約柯奇（Nikola Jokic）的9次和詹姆斯（LeBron James）的7次，生涯已經累積7次。
數據顯示，康寧漢也成為隊史自名人堂傳奇後衛「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，首位單場至少拿下25分15助攻10籃板的球員。
在康寧漢的帶領之下，活塞本季逐漸兌換潛力，目前戰績10勝15敗，暫居東區第11名；上個賽季，活塞直到例行賽第62場才拿到第10勝。
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