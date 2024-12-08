NBA／唐西奇大三元超越張伯倫、哈登 主帥盛讚不可思議

獨行俠隊今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）連兩場「大三元」助陣下，以125：118擊敗暴龍隊，7連勝到手，攻下30分、13籃板、11助攻的唐西奇累積生涯第79次「大三元」更讓他超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和哈登（James Harden），居史上第7位。

唐西奇下個目標是什麼？獨行俠教練基德（Jason Kidd）在19年NBA生涯累積107次「大三元」，名列史上第6，成為唐西奇下一個追逐對象。

基德開玩笑說，為避免自己紀錄被破，「我猜我必須讓他坐板凳。」 此話當然不可能成真，獨行俠下一戰除要挑戰8連勝，且是要和西區龍頭雷霆隊在NBA盃正面對決。

唐西奇今天上半場就有15分、8助攻和6籃板，包括投進35呎的第二節壓哨大號三分球，率隊取得70：54領先；第三節還有1分58秒，他就完成連兩場的「大三元」。

基德讚唐西奇超越張伯倫和哈登，締造不可思議的紀錄，「我們總是期待他能『大三元』，或是覺得他『大三元』是理所當然，我想你現在可以看到，他開始進入最佳狀態。」基德還提到，唐西奇可以傳出許多不可思議的長距離助攻，他形容說：「他或許可以成為達拉斯牛仔隊的四分衛。」