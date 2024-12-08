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NBA／莫蘭特瘋狂一灌帶動氣勢 灰熊暌違11年客場退塞爾蒂克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特強勢發揮扳倒「綠衫軍」，灰熊終止在波士頓TD花園10連敗。 路透社
莫蘭特強勢發揮扳倒「綠衫軍」，灰熊終止在波士頓TD花園10連敗。 路透社

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）今天碰衛冕軍塞爾蒂克隊再有拉竿雙手反扣演技，且全場繳出32分、9籃板、9助攻，搭配傑克森（Jaren Jackson Jr.）第四節發揮，聯手助隊以127：121扳倒「綠衫軍」，終止在波士頓TD花園10連敗。

灰熊首節取得31：27領先，第二節打完差距擴大到66：54，塞爾蒂克第三節在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）連飆外線下縮小差距，不過莫蘭特7分鐘時一次從底線切入後閃過懷特（Derrick White）和波爾辛吉斯，空中滯空拉竿後雙手反扣，驚天一灌帶動灰熊士氣，球隊領先也回到78：68，三節打完灰熊也保有94：89領先。

第四節泰托姆（Jayson Tatum）、普里查德（Payton Pritchard）連飆3記外線，率衛冕軍打出11：2逆轉攻勢，哈勒戴（Jrue Holiday）完成「3分打」再讓塞爾蒂克取得103：99領先，但灰熊馬上回敬10：0小高潮，加上貝恩（Desmond Bane）關鍵時刻7分挹注、最後14秒再2罰俱中，助灰熊維持住領先，最終以127：121終止對塞爾蒂克的6連敗，且是2013-14年賽季後，暌違11年再度嘗到在波士頓奪勝滋味。

除莫蘭特發揮，傑克森也有27分、9籃板演出；「綠衫軍」先發五人得分都達兩位數，哈勒戴23分最高，布朗（Jaylen Brown）和替補的普里查德各22分。

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