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NBA／鵜鶘魔咒未歇！英格倫提前傷退 雷霆近8戰勇奪7勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大率領雷霆輕取鵜鶘。 美聯社
亞歷山大率領雷霆輕取鵜鶘。 美聯社

鵜鶘雖然陸續迎回墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C.J. McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）等主力，但傷兵魔咒顯然仍未停歇。陣中主力鋒線英格倫（Brandon Ingram）在今天對雷霆一戰又因跳投落地不慎扭傷腳踝，被攙扶退場治療。

英格倫的傷退對於這場比賽的走勢沒有太大影響，面對雷霆的強勢發揮，鵜鶘全場一路落後，最多輸到30分，眼看進入垃圾時間，沒想到鵜鶘卻在第四節趁對手進攻熄火，發動一波16比2的猛攻，將比分追到個位數分差。不過雷霆仍是穩住陣腳，以119比109取得3連勝，同時也是近8戰的第7勝，繼續穩坐西區龍頭寶座。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下31分，威廉斯（Jalen Williams）補上27分6籃板5助攻4抄截，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分12籃板5助攻。雷霆全隊6人得分上雙，團隊命中率超過5成。

談到球隊上半場取得大幅領先，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）表示：「我們在攻守兩端表現犀利，球員很努力執行比賽計畫；我不認為鵜鶘打得很差，只是我認為我們球員真的表現很棒。」

鵜鶘陣中以墨瑞的26分9籃板5助攻4抄截表現最佳，瓊斯24分4籃板4助攻，墨菲16分5抄截。英格倫退場之前僅得到5分3助攻，而麥凱倫手感低迷，三分球9投0中得到11分8助攻5籃板。

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