快訊

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

6成私中陷少子化退場危機 調漲學費成續命關鍵？

NBA／糗！約柯奇狂飆生涯新高56分 金塊卻敗給16連敗爐主巫師

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

上季MVP、金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰聯盟戰績最差的巫師隊，全場狂轟個人新高56分，但球隊卻以113：122吞敗，讓巫師止住16連敗，等待超過1個月的本季第3勝終於到手。

巫師11月吞下全敗戰績，放眼NBA歷史也只出現過16次單一球隊單月全敗，巫師繼今年2月後再度創下難堪紀錄，不過今天把握金塊後場球星穆雷（Jamal Murray）腿傷缺陣機會，首節取得36：29領先，第二節差距一度擴大到59：45，半場打完也握有69：57優勢。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）第三節罰球得手讓巫師領先再到15分差，金塊雖在約柯奇連續取分將差距縮小到77：81，但巫師也有波爾（Jordan Poole）飆分，讓巫師三節打完保有99：93領先。

巫師第四節又打出7：0攻勢，差距再達兩位數；金塊雖在約柯奇持續飆分下兩度追到5分差，但巫師尚帕尼（Justin Champagnie）節末兩次關鍵進球澆熄金塊反撲氣燄，巫師最終就以122：113守護主場勝利，本季進行第21場比賽終於迎接第3勝。

約柯奇今天上場39分鐘狂轟生涯新高56分，差4分就追平聯盟本季單場最高得分，另外有16籃板和8助攻，但除他三分球5投3中，其他金塊隊友合計外線19投僅2中，命中率僅1成，意外輸給聯盟「爐主」。

巫師除波爾飆進39分，尚帕尼貢獻23分，瓦藍邱納斯也有20分、12籃板「雙10」發揮，助隊止住16連敗。

延伸閱讀

NBA／金塊重度依賴約柯奇 球隊進攻效率如天地落差

NBA／大三元次數超越魔術強森 約柯奇獨居史上第3

NBA／騎士22顆三分球碎金塊 約柯奇大三元紀錄之夜白忙一場

NBA／約柯奇再轟30分 金塊輕取爵士第10勝入袋

相關新聞

NBA／魔術再傷鋒線大將！華格納右側腹斜肌撕裂 面臨無限期缺陣

季初折損主力鋒線班凱羅（Paolo Banchero）的魔術隊，如今又傳出噩耗！近期表現優異的核心前鋒華格納（Franz Wagner）傳出因右側腹斜肌撕裂，將無限期缺陣。 華格納是在昨天對76

NBA／單節飆23分抵過對手！騎士莫布里狂轟41分 加入KD罕見紀錄

騎士隊莫布里（Evan Mobley）今天對黃蜂隊打出生涯代表作，全場三分球8投6中狂轟個人新高41分，還有10籃板和3...

NBA／糗！約柯奇狂飆生涯新高56分 金塊卻敗給16連敗爐主巫師

上季MVP、金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰聯盟戰績最差的巫師隊，全場狂轟個人新高56分，但球隊卻...

NBA／本季外線大飆升！愛德華請益投籃 柯瑞笑：我不想透露太多

灰狼在客場以17分之差大勝勇士，收下近期的4連勝，當家球星愛德華（Anthony Edwards）全場18投11中包含4記三分球，攻下30分9助攻4籃板，生涯累積40次單場至少30分5助攻的表現，追平

NBA／76人首度贏5成勝率球隊 馬克西：打法正確狀態能延續

費城76人似乎已經慢慢習慣沒有安比德（Joel Embiid）的日子！在喬治（Paul George）獨拿21分9助攻的帶領下，第四節發動一波19比4的攻勢，在主場以102比94力壓東區第3的魔術。

NBA／勇士柯爾實驗室再開張 格林談變替補：我是庫明加粉絲

勇士隊本季人手充足，但陣容始終沒有固定，今天對決灰狼隊，庫明加（Jonathan Kuminga）繼續打先發，老將格林（Draymond Green）則從板凳出發，總教練柯爾（Steve Kerr）解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。