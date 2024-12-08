NBA／糗！約柯奇狂飆生涯新高56分 金塊卻敗給16連敗爐主巫師

上季MVP、金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰聯盟戰績最差的巫師隊，全場狂轟個人新高56分，但球隊卻以113：122吞敗，讓巫師止住16連敗，等待超過1個月的本季第3勝終於到手。

巫師11月吞下全敗戰績，放眼NBA歷史也只出現過16次單一球隊單月全敗，巫師繼今年2月後再度創下難堪紀錄，不過今天把握金塊後場球星穆雷（Jamal Murray）腿傷缺陣機會，首節取得36：29領先，第二節差距一度擴大到59：45，半場打完也握有69：57優勢。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）第三節罰球得手讓巫師領先再到15分差，金塊雖在約柯奇連續取分將差距縮小到77：81，但巫師也有波爾（Jordan Poole）飆分，讓巫師三節打完保有99：93領先。

巫師第四節又打出7：0攻勢，差距再達兩位數；金塊雖在約柯奇持續飆分下兩度追到5分差，但巫師尚帕尼（Justin Champagnie）節末兩次關鍵進球澆熄金塊反撲氣燄，巫師最終就以122：113守護主場勝利，本季進行第21場比賽終於迎接第3勝。

約柯奇今天上場39分鐘狂轟生涯新高56分，差4分就追平聯盟本季單場最高得分，另外有16籃板和8助攻，但除他三分球5投3中，其他金塊隊友合計外線19投僅2中，命中率僅1成，意外輸給聯盟「爐主」。

巫師除波爾飆進39分，尚帕尼貢獻23分，瓦藍邱納斯也有20分、12籃板「雙10」發揮，助隊止住16連敗。