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NBA／魔術再傷鋒線大將！華格納右側腹斜肌撕裂 面臨無限期缺陣
季初折損主力鋒線班凱羅（Paolo Banchero）的魔術隊，如今又傳出噩耗！近期表現優異的核心前鋒華格納（Franz Wagner）傳出因右側腹斜肌撕裂，將無限期缺陣。
華格納是在昨天對76人的比賽中不慎受傷，後續經過檢查，球團預估將會在4周後重新評估傷勢，至於何時能夠回歸，仍得看其治療與復原結果。
華格納在度過季初一段小小低潮期之後，表現整體大爆發，至今場均拿下2404分5.7助攻5.6籃板1.7抄截，均創下生涯新高；特別是近期，華格納已經連續9場比賽至少拿下20分，包含延續中的連3場破30分，且本季已經出現8場比賽至少拿到30分，刷新生涯最佳紀錄。
班凱羅同樣也是因腹斜肌撕裂進入休兵狀態，自10月30日以來都未在出賽，一次損失兩大主力，這對目前戰績高居東區第3的魔術勢必造成巨大打擊。
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