NBA／76人首度贏5成勝率球隊 馬克西：打法正確狀態能延續
費城76人似乎已經慢慢習慣沒有安比德（Joel Embiid）的日子！在喬治（Paul George）獨拿21分9助攻的帶領下，第四節發動一波19比4的攻勢，在主場以102比94力壓東區第3的魔術。
除了喬治的表現外，馬克西（Tyrese Maxey）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）各拿到16分；K.馬丁（KJ Martin）進帳20分、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）更有13分10籃板雙十演出
76人最近4戰拿下3勝，，戰績來到6勝15敗；值得一提的是，這還是76人本季首度擊敗勝率超過5成的球隊，先前是13戰全敗。此外，76人也是本季首度贏魔術，之前兩次交手都是魔術取勝。
馬克西認為球隊目前如此好的狀態會延續下去。「我們最近一直努力打球，我們打法很正確。我認為這種狀態會延續下去。」
「我們之間有了一種默契和熟悉感，比賽更加流暢。我們能跑出戰術，每個人都清楚自己的定位。我們現在差不多清楚自己是什麼樣的一支球隊。」喬治說。
總教練諾斯（Nick Nurse）則是提到球隊防守的進步。「我們防守確實改善很多，球員們在換防、包夾方面也更加主動積極，相互合作，防守意識也更強了。」
主場開季以來9戰全勝的魔術，在客場出賽僅有7勝9敗的成績，華格納此役表現尤為搶眼，全場轟下30分5籃板5助攻，這是他連3場破30分，本季累積8次，超越上季的表現。
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