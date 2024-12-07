NBA／勇士柯爾實驗室再開張 格林談變替補：我是庫明加粉絲

勇士隊本季人手充足，但陣容始終沒有固定，今天對決灰狼隊，庫明加（Jonathan Kuminga）繼續打先發，老將格林（Draymond Green）則從板凳出發，總教練柯爾（Steve Kerr）解釋，要最大化使用庫明加。

庫明加昨天在沒有柯瑞（Stephen Curry）和格林的情況下，狂轟生涯新高33分。今天勇士排出柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加和魯尼（Kevon Looney）的先發陣容。

柯爾解釋，「我們希望最大化庫明加的表現，這樣能避免格林一開始就要防對方中鋒，這對他來說很重要，我們仍然可以在比賽最後關頭讓格林打中鋒。」

格林透露柯爾打電話告知他這個安排，「我當然沒問題，我一直是庫明加的支持者，如果他有機會先發，我不會反對。我是他的粉絲，希望他能表現出色。」

格林也提到自己當年就是因為前輩李（David Lee），願意讓位才成為先發，他的心態是團隊優先，「我不認為這是貶低我的地位，我知道我仍是NBA先發等級球員，但如果這樣做能幫球隊贏球，我絕對支持。我討厭輸球，如果這是能幫球隊的方法，我不會有任何抗議。」