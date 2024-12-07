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NBA／勇士正積極尋找球星輔佐柯瑞 條件是「能組織和得分」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、柯瑞(右)。 路透
庫明加(左)、柯瑞(右)。 路透

勇士隊今年曾爬上西區第一，但近期狀況不佳，目前13勝9敗，暫居西區第5。據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，勇士正在找一名球星，輔佐一哥柯瑞（Stephen Curry）。

查拉尼亞在《NBA Today》節目上爆料，「據我了解，勇士正積極尋找一位明星，能組織進攻和得分的球員，來和柯瑞搭檔。」

查拉尼亞提到，「回想今年夏天，他們曾追求爵士隊馬卡南（Lauri Markkanen），還向喬治（Paul George）提報價。對於勇士和其他感興趣的球隊來說，關鍵是這位球星會從外部交易來，還是由隊內球員，例如庫明加（Jonathan Kuminga）培養起來？」

現年22歲的庫明加一直被看好有成為球星的潛力，休賽季他未和勇士達成提前延長合約協議。本季場均14.8分，投籃命中率45.1%，昨天面對火箭隊時，他在柯瑞和格林（Draymond Green）缺陣情況下，狂攻生涯新高33分帶隊取勝。

查拉尼亞最後表示，「勇士將在未來幾周或幾個月內成形。他們正努力尋找在柯瑞與格林帶領下，再奪一座總冠軍的方法。」

值得一提的是，本季柯瑞缺陣時，勇士擊敗火箭2次，打敗有威廉森（Zion Williamson）與英格倫（Brandon Ingram）的鵜鶘隊2次，只輸過1次，對手是西區王者雷霆。

Stephen Curry 勇士 庫明加

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