NBA／柯瑞回歸手感低迷 愛德華平KG紀錄率灰狼4連勝
昨天靠著庫明加（Jonathan Kuminga）飆出生涯新高33分艱辛擊退火箭的勇士，迎來柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的復出，然而在「背靠背」體能影響的劣勢下，全隊進攻狀態低迷，比賽後段慘遭灰狼一波轟垮，比賽提前分出勝負。最終灰狼便以110比95輕鬆過關，收下近期4連勝。
拜賽程所賜，灰狼這波4連勝有3場的對手湖人、快艇和勇士都剛好在他們「背靠背」的第2戰碰頭，結果3場比賽一共淨勝74分；挾著這波連勝氣勢，灰狼擺脫低迷，排名回到西區第9。
灰狼先發5人得分均達雙位數，愛德華（Anthony Edwards）18投11中轟出30分9助攻4籃板2阻攻，這是他生涯第40次至少拿到30分5助攻，追平名人堂傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）所保持的隊史紀錄。
藍道（Julius Randle）拿下16分9籃板4助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）17分11籃板；康利（Mike Conley）13分4籃板4助攻3抄截，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）10分3籃板2助攻。
勇士在第二節初一度還有領先，但隨後灰狼發動猛攻，一舉拉開到19分差，雖然第三節和第四節都曾將比分縮小到3分差，還是無法超前對手特。特別是在比賽中還折損了維金斯（Andrew Wiggins）與穆迪（Moses Moody），兩人提前退場，更讓勇士進攻狀態雪上加霜。
柯瑞雖然拿下23分，但17投僅6中，三分球9投3中，顯然仍受傷勢影響；格林替補登場獲得10分9籃板6助攻。維金斯退場前獲得11分，庫明加15投僅6中，不復前一場之勇，得到13分。
勇士團隊命中率只有39.0%，三分球39投11中，而且出現多達22次失誤。灰狼連續4場比賽都讓對手得分低於95分，這是2012年以來首見。
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