快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

NBA／39分大三元生涯破4.1萬分 詹姆斯紀錄夜無奈又輸球

中央社／ 台北7日電
詹姆斯今天狂飆39分、10籃板、11助攻，而且生涯總得分突破4萬1000分，只是紀錄夜又輸球收場。 路透
詹姆斯今天狂飆39分、10籃板、11助攻，而且生涯總得分突破4萬1000分，只是紀錄夜又輸球收場。 路透

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天狂飆39分、10籃板、11助攻，而且生涯總得分突破4萬1000分，但湖人最後在延長賽以132比134不敵亞特蘭大老鷹。

近況不佳的湖人今天作客老鷹，整場雙方陷入膠著，前4節打完戰成119比119平手，必須進入延長賽決定勝負，而湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）投籃命中，一度看見勝利的曙光，有望走出前兩戰共輸對手70分的陰霾。

沒想到老鷹主控楊恩（Trae Young）挺身而出，在終場前7.4秒把握空擋機會，投進致勝的三分球，最後率隊以2分之差取得近期6連勝，同時賞給湖人3連敗、近9戰第7敗。

此役湖人雙星表現不俗，其中詹姆斯（LeBronJames）飆出39分、10籃板、11助攻，完成本季第7次「大三元」，而戴維斯則是攻下38分、10籃板、8助攻，根據美國媒體ESPN統計，兩人成為繼2000年的布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人雙星首次同場砍進至少35分的「雙10」。

值得一提的是，已經榮登NBA歷史得分王的詹姆斯，今天持續堆高障礙，生涯總得分突破4萬1000分，無奈又是在紀錄夜吞敗，他在賽後接受媒體採訪時表示，本季從一開始就沒有犯錯空間，但球隊前11人就有5名球員缺陣，「我們會沒事的，很開心還能繼續打我熱愛的比賽。」

延伸閱讀

NBA／老鷹楊恩OT致命3分球準絕殺湖人 詹皇39分大三元白忙

NBA／詹姆斯父子連線球衣330萬售出 低於行情有原因

基本防守千瘡百孔 湖人已是病入膏肓

NBA／詹姆斯總算投進三分球寫紀錄 湖人卻慘輸熱火41分

相關新聞

NBA／柯瑞回歸手感低迷 愛德華平KG紀錄率灰狼4連勝

昨天靠著庫明加（Jonathan Kuminga）飆出生涯新高33分艱辛擊退火箭的勇士，迎來柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的復出，然而在「背靠背」體能影響的劣

NBA／泰托姆助塞爾蒂克3殺公鹿 哈勒戴：聯盟沒人守得住他

公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）開季以來首度登場，替補拿下11分5助攻3籃板2抄截，不過公鹿雖然打到第四節還握有領先優勢，但泰托姆（Jayson Tatum）單節攻下14分，加上哈勒戴

NBA／老鷹楊恩OT致命3分球準絕殺湖人 詹皇39分大三元白忙

在過去8場比賽吞下6敗的湖人隊，今天作客老鷹隊主場再與對手一路纏鬥，僅管39歲的詹姆斯（LeBron James）挺身而...

NBA／39分大三元生涯破4.1萬分 詹姆斯紀錄夜無奈又輸球

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天狂飆39分、10籃板、11助攻，而且生涯總得分突破4萬1000分，但湖人最後在延長...

NBA／金塊重度依賴約柯奇 球隊進攻效率如天地落差

昨天對騎士一戰中，儘管約柯奇（Nikola Jokic）依然萬夫莫敵，狂砍27分20籃板11助攻3抄截，但從輸球過程來看，也更突顯金塊本季過度依賴他的困境。 數據顯示，本季當約柯奇在場時，金塊進

NBA／大三元次數超越魔術強森 約柯奇獨居史上第3

在金塊敗給騎士的比賽中，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）依然是全隊發揮最出色的一位，全場攻下27分20籃板11助攻3抄截，這是他生涯第139次大三元，超越魔術強森（Magic Johnson

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。