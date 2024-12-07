NBA／泰托姆助塞爾蒂克3殺公鹿 哈勒戴：聯盟沒人守得住他

公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）開季以來首度登場，替補拿下11分5助攻3籃板2抄截，不過公鹿雖然打到第四節還握有領先優勢，但泰托姆（Jayson Tatum）單節攻下14分，加上哈勒戴（Jrue Holiday）適時貢獻，塞爾蒂克在最後關頭扭轉局勢，最終以111比105擊退公鹿，收下主場7連勝。

塞爾蒂克本季例行賽與公鹿3次交手全都拿下勝利，完成橫掃，近期收下3連勝，同時近11戰取得10勝，與聯盟龍頭騎士的差距只剩下1場；至於公鹿在一波7連勝之後，接連敗給了老鷹和綠衫軍。

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泰托姆攻下34分10籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）進帳25分，哈勒戴面對前東家則有20分6助攻5籃板進帳。塞爾蒂克團隊砍進17記三分球，彌補籃板球落後對手的劣勢。

在塞爾蒂克防守壓制下，公鹿最後6分鐘累積13投1中只得到6分，命中率僅7.7%；賽後總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）讚賞了全隊防守。「球隊今天進攻有些停滯狀況，但我們在防守端表現出色，沒有讓對方輕易站上罰球線，沒有放棄爭搶進攻籃板，不給他們打出攻守轉換，大家很努力挺過那些艱難的時刻。」

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泰托姆在第四節初球隊落後4分時，連續命中三分球包括一次四分打，讓綠衫軍超前比分；即使面對公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）頻頻得手，泰托姆也是挺身而出咬住比分。後續霍福特（Al Horford）的三分球，加上哈勒戴的關鍵4分，幫助球隊進一步確保了勝利。

哈勒戴賽後稱讚泰托姆的出色發揮，「聯盟裡面沒有人可以守住他。」另一方面，哈勒戴也認同主帥的看法，「我認為我們的防守控制住局面。」

安戴托昆波此戰拿下30分11籃板，里拉德則是獲得31分5籃板4助攻；波提斯（Bobby Portis）9分18籃板，崔蘭特（Gary Trent Jr.）11分。