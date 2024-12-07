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NBA／老鷹楊恩OT致命3分球準絕殺湖人 詹皇39分大三元白忙

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
老鷹楊恩（Trae Young）在延長賽倒數7.4秒投進致勝三分球，助隊OT險勝湖人奪下6連勝。 美聯社
老鷹楊恩（Trae Young）在延長賽倒數7.4秒投進致勝三分球，助隊OT險勝湖人奪下6連勝。 美聯社

在過去8場比賽吞下6敗的湖人隊，今天作客老鷹隊主場再與對手一路纏鬥，僅管39歲的詹姆斯（LeBron James）挺身而出，不僅在正規賽結束前投進追平比數的上籃，又在延長賽送出關鍵的追魂鍋，但老鷹楊恩（Trae Young）在延長賽倒數7.4秒投進致勝三分球，幫助老鷹以134：132險勝湖人，收下6連勝。

湖人近期在里夫斯（Austin Reaves）進入傷兵名單下，陣容的不穩定問題逐漸浮現，在前一場比賽慘敗給熱火隊41分後，總教練瑞迪克（JJ Redick）更痛批球隊缺乏凝聚力，不僅自己該負責，場上的球員也應該負責任，這番言論也獲得雙星詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）的認同。

而今天作客老鷹主場，詹姆斯與戴維斯隨即挺身而出希望幫助球隊終止近期的低潮，兩人今天分別攻下39分、11助攻、10籃板與38分、10籃板、8助攻，其中詹姆斯更在正規賽結束前12秒完成追平比數的上籃，幫助湖人將比賽帶入延長賽。

延長賽湖人一度靠著詹姆斯與文森（Gabe Vincent）的兩顆三分球取得3分領先優勢，但關鍵時刻老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）先是命中三分球，又從詹姆斯手中抄球快攻，但卻遭到詹姆斯從後方追上賞了一記招牌追魂歸。

倒數42秒湖人在戴維斯投進高難度跳投後取得3分領先，但老鷹靠著強森（Jalen Johnson）兩罰俱中追到1分差，楊恩更在倒數7.4秒投進準絕殺三分球，反觀湖人最後一擊詹姆斯在球過半場後就倉皇出手，最終也未能命中，讓老鷹以2分差距收下6連勝，湖人則是在近9戰吞下7敗。

投進致勝一擊的楊恩，今天拿下31分外帶20助攻，本季第二度單場助攻上看20次，替補上陣的杭特（De'Andre Hunter）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）分別攻下26分與20分。

至於湖人詹姆斯以39分、11助攻、10籃板，不僅拿下「大三元」，生涯得分也突破4萬1000分，但最終仍無法幫助球隊止敗，戴維斯則有38分進帳，但湖人今天板凳球員合計僅拿下17分，與老鷹板凳得分呈現巨大反差。

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