NBA／金塊重度依賴約柯奇 球隊進攻效率如天地落差

昨天對騎士一戰中，儘管約柯奇（Nikola Jokic）依然萬夫莫敵，狂砍27分20籃板11助攻3抄截，但從輸球過程來看，也更突顯金塊本季過度依賴他的困境。

數據顯示，本季當約柯奇在場時，金塊進攻效率高居聯盟第一，但下場時，卻是跌到聯盟爐主，其他像是球隊淨效率值、投籃命中率、三分命中率和助攻失誤比，都是呈現類似趨勢。

意味著本季走得跌跌撞撞的金塊，到目前還能維持11勝9敗的成績，幾乎是靠約柯奇隻手力撐。

在不敵騎士之後，主帥馬龍（Michael Malone）也感嘆「對手在各個方面的表現都更為優秀。」約柯奇則提到球隊近況，直言，「我認為我們已經打了20場比賽，應該要應該清楚我們該做什麼。」