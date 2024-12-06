NBA／大三元次數超越魔術強森 約柯奇獨居史上第3

在金塊敗給騎士的比賽中，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）依然是全隊發揮最出色的一位，全場攻下27分20籃板11助攻3抄截，這是他生涯第139次大三元，超越魔術強森（Magic Johnson），獨居史上第3，僅次衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的200次和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次。

賽後談到紀錄里程碑，約柯奇表示自己對這些數據不會想太多。「這可能是你在職業生涯結束後才會去考慮的事情，現在不會去想這些。但能夠超越魔術強森這是件很棒的事情。」

按照約柯奇的大三元效率推算，可能只需要在3個賽季就能超越衛斯特布魯克，躍居史上第一。

另一方面，約柯奇已經累積10次完成20籃板的大三元演出，成為史上第4位能有這種表現的球員，張伯倫（Wilt Chamberlain）累積59次，羅素（Bill Russell）13次，貝勒（Elgin Baylor）則有10次。