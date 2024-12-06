NBA／勇士少雙星火箭還是輸 教頭痛批：執教以來最軟的一戰

火箭今天以93：99輸給缺少柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的勇士後，苦吞對戰15連敗，已經近5年沒贏過勇士，讓火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）感到相當不滿，賽後記者會說出重話，直批這是子弟兵「最軟弱的一場比賽」。

前一場輸給國王後，火箭今天面對少了雙核心的勇士期盼扳回一城，不料最後卻以失敗收場，這也是他們面對勇士的跨季15連敗，上次勝利已經要追溯至2020年由哈登（James Harden）領軍的時期。

賽後教頭尤多卡厲聲批評：「我們過去打出的好表現在近幾場比賽完全化為泡影，有些人感覺到了下半場才開始出現，這是我執教火箭以來、看過球員們打出最軟弱的一場比賽。」

“All the things we've done to get a decent record have gone out of the window these last couple of games... A few guys really didn't look like they showed up til after halftime... One of our softest games since I've been here for sure.”



Ime Udoka ripped his Rockets after losing… pic.twitter.com/nwj5T3ac7I — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年12月6日

火箭目前以15勝8敗位居西區第2，尤多卡如此批評似乎言之過早，但事實上，這場比賽確實展現出球隊隱憂。本季火箭以防守後的轉換快攻為主要得分手段，不過當局勢落入半場陣地戰時，團隊命中率不佳的問題就會顯現。

對上勇士的比賽中，火箭球員被迫進行許多1對1單打，最終命中率被壓低至37.6％，3分命中率更是慘澹的26.3％。尤其陣中兩大主力，格林（Jalen Green）和范弗利特（Fred VanVleet）共出手32次僅投進9球，該如何校正半場進攻的準心，將是決定這支球隊能走多遠的關鍵。