NBA／勇士少雙星火箭還是輸 教頭痛批：執教以來最軟的一戰
火箭今天以93：99輸給缺少柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的勇士後，苦吞對戰15連敗，已經近5年沒贏過勇士，讓火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）感到相當不滿，賽後記者會說出重話，直批這是子弟兵「最軟弱的一場比賽」。
前一場輸給國王後，火箭今天面對少了雙核心的勇士期盼扳回一城，不料最後卻以失敗收場，這也是他們面對勇士的跨季15連敗，上次勝利已經要追溯至2020年由哈登（James Harden）領軍的時期。
賽後教頭尤多卡厲聲批評：「我們過去打出的好表現在近幾場比賽完全化為泡影，有些人感覺到了下半場才開始出現，這是我執教火箭以來、看過球員們打出最軟弱的一場比賽。」
火箭目前以15勝8敗位居西區第2，尤多卡如此批評似乎言之過早，但事實上，這場比賽確實展現出球隊隱憂。本季火箭以防守後的轉換快攻為主要得分手段，不過當局勢落入半場陣地戰時，團隊命中率不佳的問題就會顯現。
對上勇士的比賽中，火箭球員被迫進行許多1對1單打，最終命中率被壓低至37.6％，3分命中率更是慘澹的26.3％。尤其陣中兩大主力，格林（Jalen Green）和范弗利特（Fred VanVleet）共出手32次僅投進9球，該如何校正半場進攻的準心，將是決定這支球隊能走多遠的關鍵。
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