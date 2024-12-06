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NBA／76人「抖音新秀」塗指甲被罵 安東尼聲援：時代不同了

聯合新聞網／ 綜合報導
76人新秀麥肯塗指甲油。 路透
76人新秀麥肯塗指甲油。 路透

76人隊今年雖戰績不佳，但菜鳥後衛麥肯（Jared McCain）打出驚奇，成為新人王熱門人選。不過他塗指甲油和拍抖音等行為受到批評，對此，傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）受訪時聲援這位小老弟。

76人三巨頭輪流因傷缺席，麥肯把握機會多次打出好表現，本季出賽20場，平均能攻下16.5分2.7籃板2.6助攻，整體命中率46.8%，三分命中率38.3%。

麥肯塗指甲油在NBA可說是相當罕見，他還積極經營抖音，粉絲數高達430萬。近日他在休息室找老將洛瑞（Kyle Lowry）一起拍抖音，唱著歌手德瑞克（Drake）的歌曲《Rich Baby Daddy》，麥肯投入其中，與洛瑞一臉疑惑的神情成強烈對比。

@jaredmccain24

Kyle loves tiktok

♬ original sound - superbat372

安東尼近日接受《Complex》訪問，被問到對麥肯的看法，安東尼表示，「這一代就是這樣，我們要退一步，因為已經不是我們的時代了。這是年輕人的運動，我們不能因不認同某件事就打壓他，得讓他們做自己，按照自己的方式開心享受。」

安東尼接著強調，「我們那時的做法和現在完全不同了，我們不能為此生氣，這是兩個完全不同的世代。麥肯如果想繼續塗指甲油，那就繼續塗吧！」

76人 安東尼

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