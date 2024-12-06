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NBA／睽違315天得分再創新高！柯瑞勉勵庫明加：接管比賽吧
終場前16.9秒，庫明加（Jonathan Kuminga）突破禁區在火箭球員夾擊下放進重要兩分，奠定勇士勝利基礎。這一球投進後，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都興奮地向小老弟慶賀，予以激勵，因為這場勝利對於深陷5連敗陰霾的勇士來說，真的太重要了。
「庫明加和維金斯（Andrew Wiggins）在第四節挺身而出扛下得分重任，這將成為我們球隊進步的一部分。你不能總是依靠柯瑞。」魯尼（Kevon Looney）賽後表示。柯瑞還特別發文勉勵庫明加：「接管比賽吧。」
庫明加此戰轟進生涯新高33分，其中第四節獨拿14分，這是他自今年1月25日對國王拿到31分之後，相隔315天又再次得分突破30分關卡。而年僅22歲又62天的庫明加，也成為1994年的天才前鋒韋伯（Chris Webber）之後，隊史最年輕多次拿至少30分的球員。
「庫明加今晚表現出色，把最後一波攻勢交給他是毫無疑問的選擇；他上演一次漂亮的突破，那是全場最關鍵的一球，完美總結了他今晚的優異發揮。他真的很棒。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說。
柯爾也提到，希望球隊能保持這樣的化學效應。「最近幾場比賽，庫明加顯然得到更多上時間。他先發表現出色，我可以把他放進4號位這樣，這會讓我們有更多選擇空間，這真的很關鍵。」
在庫明加的帶動之下，勇士取得對戰火箭15連勝，上一次他們輸給火箭已經要回溯到2020年2月20日。
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