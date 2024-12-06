NBA／「穿起來就像足球鞋」鮑爾批自家品牌成傷病罪魁禍首

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）在經歷漫長傷病困擾後，本季終於回歸。近日他在接受採訪時，卻狠狠打臉老爸為他們兄弟創立的球鞋品牌《Big Baller Brand》，認為自己這幾年受困腳部的傷勢問題，與自家球鞋脫不了關係。

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和寇里爾（Jamal Collier）報導，鮑爾承認生涯第一次夏季聯賽時穿著自家球鞋的感想就相當糟糕，因為「感覺就像足球鞋一樣。」即便後續《Big Baller Brand》與著名鞋類品牌《Skechers》合作製造球鞋，品質仍然無法到達要求，他接著說：「我真的覺得是球鞋讓我受傷更嚴重，因為我在開始穿《Big Baller Brand》前不會這樣。」

不過鮑爾也提出受傷的另一個可能，由於他和弟弟過去大部分時間都在室外球場訓練，而不是專業的室內球場，「後院地板是混凝土，我們大概在那裡打了15年球，長期下來對膝蓋應該損耗很嚴重。但我不會因為這樣就不這麼做，因為是那段經歷讓我們如此強大。」