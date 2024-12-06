NBA／防守大鎖復出首戰就送絕殺火鍋 鵜鶘險勝太陽止9連敗

鵜鶘隊傷兵逐漸回歸，今天在主場迎戰沒杜蘭特（Kevin Durant）的太陽隊，靠著傷癒復出的防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）絕殺火鍋，終場以126：124氣走太陽，也終止9連敗。

鵜鶘開局就打出8：0攻勢，但布克（Devin Booker）單節15分，幫助太陽首節打完只落後1分。第二節太陽打出一波13：2反撲，半場打完反而領先11分。

第三節鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）發飆，單節10投7中狂轟21分，鵜鶘單節進帳45分，帶著6分領先進入決勝節。末節雙方互有攻勢，太陽最後3.1秒靠艾倫（Grayson Allen）三分球追到1分，隨後鵜鶘麥凱倫（C.J. McCollum）2罰1中，領先2分。

太陽最後一擊交給布克，他運球不穩又被包夾，最後出手三分球被瓊斯蓋掉，結束比賽。

FIRST

TEAM

ALL

DEFENSE



HERB JONES. pic.twitter.com/6C6FmTyH1J — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 6, 2024

英格倫全場得到29分7籃板，麥凱倫25分6助攻，墨菲（Trey Murphy III）板凳出發挹注19分。

太陽本季沒有杜蘭特的比賽，僅1勝7敗，布克全場20投僅6中，攻下28分。比爾（Bradley Beal）拿到24分，但也發生7次失誤，艾倫得到13分10助攻6籃板。

布克最後一擊疑似被瓊斯拉住手犯規，導致最後出手被蓋，布克受訪時解釋，「我以為他要擋住右路，所以試著向左走。我應該振作起來，本來能做得更好，但我們也會看看裁判報告怎麼說。」