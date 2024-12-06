NBA／絕對剋星！庫明加得分新高止連敗 勇士對戰火箭15連勝

近期苦吞5連敗的勇士，今天主場迎戰西區第2名的火箭，陣中兩大戰將柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都因傷被迫缺席；儘管看似處於劣勢，但在庫明加（Jonathan Kuminga）轟出生涯新高33分的帶領下，加上火箭進攻狀態欠佳，勇士最終以99比93拿下久違勝利，也賞給火箭近期2連敗。

火箭遇到勇士就像是無解的天敵剋星，自從2020年2月20日以來，勇士已經取得對戰15連勝。特別本季兩度交手柯瑞都缺陣，火箭依然難以越雷池一步。

KUMINGA GOING OFF 🔥



Tough and-1 for a new career-high 33 PTS!



Puts GSW up 5 in the closing seconds on NBA TV. pic.twitter.com/I3225uvGKR — NBA (@NBA) 2024年12月6日

維金斯（Andrew Wiggins）和庫明加扛下進攻重擔，兩人上半場聯手拿下25分，幫助勇士取得6分領先，進入第三節更一度領先達15分；；火箭進攻頻頻受挫，命中率難以提升，即使仍一路緊追比分，但始終難以扭轉戰局。

第四節剩下4分39秒，布魯克斯（Dillon Brooks）的三分球讓雙方差距縮小到2分之差；庫明加先是籃下補進，希爾德（Buddy Hield）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也把握罰球機會，重新取得8分領先優勢。火箭追分棋差一著，加上擋不住庫明加的進攻，仍是無法終結魔咒。

庫明加狂轟33分5籃板，其中第四節獨拿14分，維金斯23分9籃板，兩人全場36投20中，一共轟進6記三分球，左右連拳帶給火箭防守不小壓力；魯尼（Kevon Looney）和波傑姆斯基皆有兩位數籃板進帳。

Jonathan Kuminga scores a career-high 33 PTS on 59.1 FG% to lead the @warriors to the win over Houston! pic.twitter.com/YX7D3Y4FzV — NBA (@NBA) 2024年12月6日

全聯盟最會抓籃板的火箭遇到第2名的勇士，結果火箭也討不到便宜，籃板數45比54，少了制空權優勢，本身投籃手感也欠佳，導致在整場比賽陷入被動局面。在雙方進攻狀態都不穩定的情況下，勇士憑藉庫明加與維金斯適時的進攻表現，還是在低比分的大戰中搶得先機。

對比勇士得分高度集中兩人身上，火箭則有5人得分雙位數，但命中率卻慘不忍睹，特別是森根（Alperen Sengun）、格林（Jalen Green）和范弗利特（Fred VanVleet）3大主力，合計47投僅16中。