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NBA／巫師遭獨行俠痛宰36分 連2季16連敗史上第6隊

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師後衛波爾(左)。 法新社
巫師後衛波爾(左)。 法新社

巫師隊今天在主場以101：137遭獨行俠隊痛宰，苦吞近期16連敗，追平上季締造的隊史最慘紀錄。巫師也成為史上第6支連2季16連敗球隊。

獨行俠首節三分球12投7中，取得9分領先。第二節雙星唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）出擊，兩人單節合砍22分，半場打完就取得68：50領先。

下半場巫師仍毫無反擊之力，第四節提前進入垃圾時間，獨行俠進一步將領先擴大，最多領先達42分，終場以36分之差拿下勝利。

獨行俠全隊8人得分上雙，唐西奇得到21分10籃板10助攻，生涯第78次大三元與張伯倫（Wilt Chamberlain）和哈登（James Harden）並列史上第7多。厄文攻下全場最高的25分。

巫師以長人巴格利（Marvin Bagley III）16分8籃板表現最佳，巫師當家控衛波爾（Jordan Poole）14投4中，得到11分8助攻。

巫師輸球後戰績2勝18敗，穩區聯盟爐主。巫師成為史上第6支連2季16連敗的球隊。前5隊是獨行俠（1992-93至93-94）、快艇（1998-99至1999-2000）、山貓（2011-12至12-13）、76人（2013-14、14-15、15-16）和馬刺（2022-23至23-24）。

巫師 獨行俠

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