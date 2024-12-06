NBA／火箭將帥3人不當言行 遭聯盟罰款10萬美元

NBA官方宣佈，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）、森根（Alperen Sengun）與伊森（Tari Eason）由於不當言論，合計要被重罰10萬美元（約台幣324萬）。

尤多卡是在日前火箭輸給國王的比賽中辱罵裁判，而且在被驅逐出場後也沒有及時離開，賽後怒氣未消更在記者會上公開抨擊裁判，因此到5萬美元的罰單。

伊森則是在該場比賽結束後朝球迷扔毛巾，同時也有言語攻擊的情況，遭罰款3.5萬美元；至於森根則是對裁判出言不遜，罰款1.5萬美元。這場比賽包括尤多卡和森根皆被驅逐出場。

火箭開季前21戰取得15勝成績，寫下2017-18年賽季之後最佳表現，不過上一戰以9分之差敗給國王，中止3連勝。