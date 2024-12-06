NBA／中國賽2025年重返澳門 太陽首次參加對決籃網

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，原本因「莫雷（Daryl Morey）事件」 中斷的NBA中國賽，如今將重新回歸！鳳凰城太陽與布魯克林籃網將在2025年10月於澳門進行季前賽交手，這是NBA賽事自2019年之後重返中國市場。

NBA中國賽始於2004年，當時分別在上海和北京舉行，由姚明效力的火箭出戰國王；之後NBA逐漸開拓中國市場，從2007年之後到2019年期間，僅有在2011年沒有舉辦賽事。

如今在「莫雷事件」雙方冰凍期加上新冠疫情的影響過後，NBA歷經6年決定重新舉行中國賽，12月7日在澳門舉行的NBA傳奇名人賽也被視為重返中國市場的熱場。

這將是澳門第2次舉辦NBA比賽，前一次是出現在2007年，詹姆斯（LeBron James）率領的騎士與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

相較於太陽將首次打中國賽，蔡崇信所擁有的籃網可說是識途老馬，過去在2010年、2014年和2019年都參加，對手分別是火箭、國王和湖人；值得注意的是，CBA出身的崔永熙今年和籃網簽下兩年雙向合約，因此他將有機會代表球隊出征中國賽。

歷年中國賽交戰球隊與舉辦地點：

2004年：火箭vs.國王（上海、北京）

2007年：騎士vs.魔術（上海、澳門）

2008年：勇士vs.公鹿（廣州、北京）

2009年：溜馬vs.金塊（北京）

2010年：火箭vs.籃網（北京、廣州）

2012年：熱火vs.快艇（北京、上海）

2013年：湖人vs.勇士（北京、上海）

2014年：籃網vs.國王（上海、北京）

2015年：快艇vs.黃蜂（深圳、上海）

2016年：火箭vs.鵜鶘（上海、北京）

2017年：勇士vs.灰狼（上海、深圳）

2018年：76人vs.獨行俠（上海、深圳）

2019年：湖人vs.籃網（上海、深圳）