快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

NBA／對活塞火爆長人「割喉」塞爾蒂克布朗：肯定會被罰

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗(左)、史都華(右)。 歐新社
布朗(左)、史都華(右)。 歐新社

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）昨天比賽中對活塞隊史都華（Isaiah Stewart）「割喉」，他賽後坦言自己太衝動，聯盟應該會對他開罰。

首節剩下12.5秒時，布朗切入雙手扣籃，隨後向防守球員史都華「割喉」挑釁，賽後布朗解釋，「這是一時興起的動作，聯盟可能不會對這動作寬容。我認為NBA和球員工會對這種手勢很敏感。」當被問到是否預期收到罰款，布朗笑回：「肯定會。」

史都華以火爆個性聞名，他曾經與詹姆斯（LeBron James）和前太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）發生肢體衝突。他也推了布朗一下，作為回擊，對此布朗表示，「我感覺這就是他的比賽風格，但我的重點是執行戰術，讓我們球隊處於正確位置上，所以我不想因此分心。」

塞爾蒂克終場以130：120擊敗活塞，賽後戰績18勝4敗東區第2，布朗全場得到28分6籃板9助攻3抄截。

Jaylen Brown 塞爾蒂克 活塞

相關新聞

NBA／騎士22顆三分球碎金塊 約柯奇大三元紀錄之夜白忙一場

聯盟戰績龍頭騎士隊今天在主場出戰金塊火力全開，在團隊猛轟22顆三分球的兇猛外圍攻勢下，一路壓制來訪的金塊隊，最終以126...

NBA／詹姆斯父子連線球衣330萬售出 低於行情有原因

詹姆斯（LeBron James）與大兒子布朗尼（Bronny James）在今年NBA開幕戰中完成聯盟史上首次的父子連...

NBA／名記「沃神」確診前列腺癌 曝轉行真實原因：工作不是一切

知名籃球記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今年9月宣布退出新聞界，轉行球隊經理，讓外界驚訝之餘也猜測原因。近日接受採訪時，他終於說出心路歷程，也透露自己早在2月就確定罹癌。

NBA／巫師遭獨行俠痛宰36分 連2季16連敗史上第6隊

巫師隊今天在主場以101：137遭獨行俠隊痛宰，苦吞近期16連敗，追平上季締造的隊史最慘紀錄。巫師也成為史上第6支連2季16連敗球隊。 獨行俠首節三分球12投7中，取得9分領先。第二節雙星唐西奇

NBA／中國賽2025年重返澳門 太陽首次參加對決籃網

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，原本因「莫雷（Daryl Morey）事件」 中斷的NBA中國賽，如今將重新回歸！鳳凰城太陽與布魯克林籃網將在2025年10月於澳門進行季前

NBA／對活塞火爆長人「割喉」塞爾蒂克布朗：肯定會被罰

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）昨天比賽中對活塞隊史都華（Isaiah Stewart）「割喉」，他賽後坦言自己太衝動，聯盟應該會對他開罰。 首節剩下12.5秒時，布朗切入雙手扣籃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。