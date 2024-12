NBA／對活塞火爆長人「割喉」塞爾蒂克布朗：肯定會被罰

塞爾蒂克隊球星布朗(Jaylen Brown)昨天比賽中對活塞隊史都華(Isaiah Stewart)「割喉」,他賽後坦言自己太衝動,聯盟應該會對他開罰。

首節剩下12.5秒時,布朗切入雙手扣籃,隨後向防守球員史都華「割喉」挑釁,賽後布朗解釋,「這是一時興起的動作,聯盟可能不會對這動作寬容。我認為NBA和球員工會對這種手勢很敏感。」當被問到是否預期收到罰款,布朗笑回:「肯定會。」

Jaylen Brown with the cut-throat taunt to Isaiah Stewart. 😳pic.twitter.com/thEaOKcr6O