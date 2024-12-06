NBA／對活塞火爆長人「割喉」塞爾蒂克布朗：肯定會被罰
塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）昨天比賽中對活塞隊史都華（Isaiah Stewart）「割喉」，他賽後坦言自己太衝動，聯盟應該會對他開罰。
首節剩下12.5秒時，布朗切入雙手扣籃，隨後向防守球員史都華「割喉」挑釁，賽後布朗解釋，「這是一時興起的動作，聯盟可能不會對這動作寬容。我認為NBA和球員工會對這種手勢很敏感。」當被問到是否預期收到罰款，布朗笑回：「肯定會。」
Jaylen Brown with the cut-throat taunt to Isaiah Stewart. 😳pic.twitter.com/thEaOKcr6O— NBACentel (@TheNBACentel) December 5, 2024
史都華以火爆個性聞名，他曾經與詹姆斯（LeBron James）和前太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）發生肢體衝突。他也推了布朗一下，作為回擊，對此布朗表示，「我感覺這就是他的比賽風格，但我的重點是執行戰術，讓我們球隊處於正確位置上，所以我不想因此分心。」
塞爾蒂克終場以130：120擊敗活塞，賽後戰績18勝4敗東區第2，布朗全場得到28分6籃板9助攻3抄截。
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