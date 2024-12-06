NBA／騎士22顆三分球碎金塊 約柯奇大三元紀錄之夜白忙一場

聯盟戰績龍頭騎士隊今天在主場出戰金塊火力全開，在團隊猛轟22顆三分球的兇猛外圍攻勢下，一路壓制來訪的金塊隊，最終以126：114收下3連勝，也讓今天以27分、20籃板、11助攻，登上歷史「大三元」次數第3高紀錄的約柯奇（Nikola Jokic）白忙一場。

騎士在日前與老鷹二連戰接連打破球隊本季單場最低得分與最高失分兩項紀錄，並苦吞二連敗後，近三場比賽外線火力逐步回溫，包括對戰塞爾蒂克與巫師都投進至少16顆三分球，而今天繼續在主場迎戰金塊手感更是火燙，全場投進22顆三分球。

在首節賽事騎士三分砲火就全開，單節三分球15次出手命中9球、拿下37分，取得雙位數領先優勢，儘管第二節金塊在約柯奇領軍下展開反撲，一度追到僅剩1分差距，但米契爾（Donovan Mitchell）上半場結束前投進團隊第14顆三分球，幫助騎士仍保持4分領先優勢。

米契爾今天投進6顆三分球拿下28分。 路透

易籃後，騎士投籃手感並未降溫，三節打完已經投進20顆三分球，並取得15分領先優勢，儘管金塊約柯奇最終拿下生涯第139次大三元，超越魔術強森（Magic Johnson），獨居大三元歷史榜第3名，但騎士仍是以12分差距帶走勝利，開季前23場比賽已經拿下20勝，也是聯盟本季首支達成20勝的隊伍。

騎士今天外線火力全開，全隊共4人得分突破20分，其中米契爾投進6顆三分球拿下28分，替補上陣的勒佛特（Caris LeVert）則投進5顆三分球拿下21分，葛蘭德（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）各投進3顆三分球拿下24分與20分，至於金塊則以約柯奇27分、20籃板、11助攻大三元表現最佳，波特（Michael Porter Jr.）則有24分演出。