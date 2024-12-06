NBA／名記「沃神」確診前列腺癌 曝轉行真實原因：工作不是一切

知名籃球記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今年9月宣布退出新聞界，轉行球隊經理，讓外界驚訝之餘也猜測原因。近日接受採訪時，他終於說出心路歷程，也透露自己早在2月就確定罹癌。

沃納羅斯基在採訪中指出，自己在2月例行抽血檢查時被診斷出細胞病變，經檢查後確定是前列腺癌。好在該病症生長較緩慢，且癌細胞通常僅侷限於前列腺，透過每季檢查、定期追蹤以及改善飲食和運動，能夠得到控制，而手術也是可能的選項。

不過沃納羅斯基強調，罹癌並非決定離開媒體圈的主要原因。他表示自己看到職場上的老友摩坦森（Chris Mortensen）因喉癌離世，但卻沒有什麼同事出席告別式，「這點醒我工作並非所有，直到最後沒人會在乎你，只有你的家人、朋友。」此外，他也透露兒子並不喜歡自己被體育新聞綁架的生活，「兒子曾跟我說：『大家覺得你的工作很棒，但我覺得他X的糟透了，趕快退休和媽媽去旅行吧。』」

在正式退出媒體業後，沃納羅斯基轉任母校聖文德大學（St. Bonaventure University）男子籃球隊的總經理，NBA官方社群也以這位傳奇名記的口吻留言祝福，「據消息人士透露，他的未來將一片光明。」