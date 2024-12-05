快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聯合報「25個台北租屋故事」專題 獲吳舜文新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人散漫防守引熱議 詹皇「1000%」同意瑞迪克說法

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

湖人隊今天以93：134遭熱火隊慘電，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）受訪時直言球隊不團結，詹姆斯（LeBron James）則表示，「我1000%同意」。

湖人今天輸球後，開季前22場比賽僅拿下12勝，戰績還不如上季漢姆（Darvin Ham）執教時期，防守效率目前聯盟第27，湖人球員散漫防守態度也引發球迷討論。

第三節原本要追防巴特勒（Jimmy Butler）的八村壘竟在原地發呆，羅素（D'Angelo Russell）為了補防巴特勒，讓羅賓森（Duncan Robinson）出現籃下得分機會，第一時間竟沒有湖人球員要補防，羅賓森猶豫後將球傳給外線射手赫洛（Tyler Herro），同樣沒有湖人球員及時防守，赫洛大空檔三分球輕鬆命中。

瑞迪克賽後直言感受不到團隊凝聚力，「這場比賽我們並未展現正確的態度和職業精神，我必須承擔責任，同時場上也有一些人必須承擔責任，在我看來我們現在沒有團結一致的感覺。」瑞迪克計畫與教練團、球員先進行集體會議，然後再與球員單獨面談，以避免球隊繼續分裂下去。

對於瑞迪克的說法，詹姆斯表示，「我完全同意瑞迪克說的每一句話，不管他說什麼，我都100%甚至1000%同意。」

LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／湖人散漫防守引熱議 詹皇「1000%」同意瑞迪克說法

湖人隊今天以93：134遭熱火隊慘電，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）受訪時直言球隊不團結，詹姆斯（LeBron James）則表示，「我1000%同意」。 湖人今天輸球後，開季前22場比賽

NBA／對熱火輸41分創紀錄 戴維斯扛責任承認只顧好自己

湖人在今天以41分差距不敵熱火後，過去8場比賽已經吞下6敗，且近兩戰合計輸給對手高達70分，讓總教練瑞迪克（JJ Red...

NBA／老鷹擦亮「東區強隊殺手」招牌！斬斷公鹿近期7連勝

公鹿隊近期打出7連勝，但老鷹隊今天再度擦亮「東區強隊殺手」招牌，以119：104大勝公鹿，拉出一波5連勝，暫居東區第6。 公鹿首節前段取得雙位數領先，但老鷹打出23：8兇猛攻勢扭轉戰局。第二節老

NBA／快艇哈登僅5分遭灰狼痛宰 戈貝爾讚新主場：像神鬼戰士

快艇隊今天遇「背靠背」賽程，主場迎戰灰狼隊。首節就被打爆，本場最大落後達41分，末節淪為垃圾時間，灰狼以108：80輕鬆贏球。 灰狼前鋒藍道（Julius Randle）首節就「骰到6」，8投6

NBA／威廉森還要缺陣至少2周 鵜鶘西區墊底2主將仍力挺教頭

鵜鶘隊本季傷兵頻傳，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）因左腿筋傷勢，將再缺席至少2周，英格倫（Brandon Ingram）和防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）明天有望復出對太陽

NBA／詹皇三分球獨居史上第7 湖人教頭擬與球員單獨面談

NBA洛杉磯湖人今天客場出戰邁阿密熱火，團隊三分命中率慘澹，22投僅5中，以93比134落敗，湖人近兩戰共輸對手70分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。