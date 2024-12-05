NBA／湖人散漫防守引熱議 詹皇「1000%」同意瑞迪克說法

湖人隊今天以93：134遭熱火隊慘電，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）受訪時直言球隊不團結，詹姆斯（LeBron James）則表示，「我1000%同意」。

湖人今天輸球後，開季前22場比賽僅拿下12勝，戰績還不如上季漢姆（Darvin Ham）執教時期，防守效率目前聯盟第27，湖人球員散漫防守態度也引發球迷討論。

第三節原本要追防巴特勒（Jimmy Butler）的八村壘竟在原地發呆，羅素（D'Angelo Russell）為了補防巴特勒，讓羅賓森（Duncan Robinson）出現籃下得分機會，第一時間竟沒有湖人球員要補防，羅賓森猶豫後將球傳給外線射手赫洛（Tyler Herro），同樣沒有湖人球員及時防守，赫洛大空檔三分球輕鬆命中。

瑞迪克賽後直言感受不到團隊凝聚力，「這場比賽我們並未展現正確的態度和職業精神，我必須承擔責任，同時場上也有一些人必須承擔責任，在我看來我們現在沒有團結一致的感覺。」瑞迪克計畫與教練團、球員先進行集體會議，然後再與球員單獨面談，以避免球隊繼續分裂下去。

對於瑞迪克的說法，詹姆斯表示，「我完全同意瑞迪克說的每一句話，不管他說什麼，我都100%甚至1000%同意。」