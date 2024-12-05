NBA／快艇哈登僅5分遭灰狼痛宰 戈貝爾讚新主場：像神鬼戰士
快艇隊今天遇「背靠背」賽程，主場迎戰灰狼隊。首節就被打爆，本場最大落後達41分，末節淪為垃圾時間，灰狼以108：80輕鬆贏球。
灰狼前鋒藍道（Julius Randle）首節就「骰到6」，8投6中，其中三分球6投4中，獨拿16分，比快艇全隊14分還多。隨後灰狼持續壓制，快艇三節打完竟只得50分，先發球員第四節都沒上場。
藍道拿到20分已是全場最高，愛德華（Anthony Edwards）有16分6籃板。快艇部分，海蘭德（Bones Hyland）砍進18分，哈登（James Harden）全場10投1中，只有5分進帳。
儘管比賽毫無懸念，但首次造訪快艇新主場「Intuit Dome」的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），仍稱讚這座球場氣氛，「讓我有點想起羅馬競技場，就像電影《神鬼戰士》一樣，我期待滿座情況下打季後賽，這可能會令人印象深刻。」
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