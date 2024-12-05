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NBA／威廉森還要缺陣至少2周 鵜鶘西區墊底2主將仍力挺教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森。 美聯社
威廉森。 美聯社

鵜鶘隊本季傷兵頻傳，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）因左腿筋傷勢，將再缺席至少2周，英格倫（Brandon Ingram）和防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）明天有望復出對太陽隊。

鵜鶘目前戰績4勝18敗，暫居西區爐主，近期吞下一波9連敗。威廉森上次出賽是美國時間11月6日，本季目前只出賽6場，平均上場31分鐘，拿下22.7分8.0籃板5.3助攻，整體投籃命中率45.2%。

鵜鶘總教練格林（Willie Green）向隨隊記者古洛瑞（Will Guillory）透露，英格倫和瓊斯今天都進行完整訓練，希望2人明天對太陽都能回歸。

有左腿筋傷勢的威廉森已開始做一些訓練，將在2周後重新接受檢查。「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也是2周後再接受評估，後衛霍金斯（Jordan Hawkins）則是1周。

儘管鵜鶘打出難堪戰績，但球員仍力挺總教練格林，麥凱倫（C.J. McCollum）表示，「格林沒有上場，不會在場上被得分，沒投籃不中，也沒失誤，我們球員都必須變更好。」

當家控衛墨瑞（Dejounte Murray）也表示，「我永遠不會對教練說『這是他的錯』，他從來不想輸球，也不想讓球員們受傷，或擺出各種陣容。我不在乎外界怎麼說，我總是指著教練前，先看看自己。」

Zion Williamson 鵜鶘

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