NBA／詹皇三分球獨居史上第7 湖人教頭擬與球員單獨面談

湖人隊今天客場出戰熱火隊，團隊三分命中率慘澹，22投僅5中，以93：134落敗，湖人近兩戰共輸對手70分，主帥瑞迪克（JJ Redick）說，除了將與團隊開會，也會與部分球員單獨面談。

湖人前一場才以29分差距輸給灰狼隊，今天對戰熱火，里夫斯（Austin Reaves）繼續缺陣，儘管詹姆斯（LeBron James）狀態回溫，半場拿下18分，但孤掌難鳴，湖人半場結束以52：69落後。

湖人第3節防守更是徹底崩盤，讓熱火的赫洛（Tyler Herro）單節狂飆7顆三分球、拿下追平個人生涯單節最高得分的21分。

前3節打完，湖人已落後達33分，也讓湖人第4節無心戀棧，湖人總教練瑞迪克陸續將主力換下，最終湖人苦吞近8戰第6敗。湖人最近2場比賽合計輸70分，今天以41分差落敗，更是本季團隊輸分最多的一場比賽。

「我感到很尷尬，我們都很尷尬。」瑞迪克認為，球隊打得並不好，未能展現應有的職業精神，「我承擔責任，但我需要場上也有人能承擔責任，在我看來，我現在感受不到我們有團結一致的感覺。」

瑞迪克透露，接下來將與教練團和全體球員碰面，同時也會與部分球員單獨面談，以試圖防止球隊分裂。

湖人隊此役投籃命中率僅42%，三分球22投僅5中，反觀熱火整體命中率超過57%，全場在三分線47次出手，就投進24球，成為擊潰湖人關鍵。

詹姆斯今天攻下全隊最高29分，外加5籃板、8助攻，但三分手感依舊不理想，4投1中，近5場比賽23次出手，僅投進1球。但靠著這一球，詹姆斯生涯三分球進球數來到2451球，超越柯佛（Kyle Korver）、獨居史上第7，NBA官方也在社群平台X發文祝賀。

熱火6人得分雙位數，其中赫洛表現出色，飆進9記三分球、拿下31分，另有5籃板、4助攻，而巴特勒（Jimmy Butler）17分次之。