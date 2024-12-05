NBA／對熱火輸41分創紀錄 戴維斯扛責任承認只顧好自己

湖人在今天以41分差距不敵熱火後，過去8場比賽已經吞下6敗，且近兩戰合計輸給對手高達70分，讓總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後直言不僅自己要扛責任，場上的人也須要扛下責任，而球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）也決定將責任一肩扛起。

湖人近兩場比賽在攻守兩端全面失序，導致遭到灰狼、熱火一路壓制，在比賽前三節打完後勝負就提前底定，而接連慘敗也對湖人團隊士氣造成打擊，不僅主帥瑞迪克今天賽後直稱球隊球隊缺乏凝聚力，替補後衛文森（Gabe Vincent）更直言休息是氣氛凝重。

根據統計數據，湖人隊史在面對熱火的賽事中，最多僅輸過17分，是他們對陣聯盟30支球隊中最低，也是唯一一支不曾輸在20分以上的隊伍，但今天這項紀錄也遭到刷新。

對於瑞迪克在賽後直言，除了自己必須扛起責任外，場上球員也應該要負起責任，這也讓今天僅拿下8分的戴維斯決定一肩扛下，「我需要在攻守兩端打得更好，我對於自己的要求很高，但卻沒有做到該為球隊做的事情，尤其是在進攻端我們必須團結一致，今天確實不是我們的比賽風格，真的很尷尬。」