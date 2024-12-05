NBA／柯瑞主動調整上場時間仍5連敗 勇士與火箭之戰將缺陣

勇士隊昨天以115：119不敵金塊隊，苦吞5連敗。明天將在主場迎戰火箭隊，主將柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都因傷高掛免戰牌，恐無法終結近期大低潮。

現年36歲的柯瑞今年上場時間縮短，先前仍遭遇膝蓋傷勢。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出明天勇士與火箭之戰，柯瑞因膝蓋傷勢管理缺陣，格林因左小腿緊張，連續2場缺席。維金斯（Andrew Wiggins）則是出賽成疑（Questionable）。

柯瑞昨天首節打4分36秒後被換下，剩3分12秒回到場上。這個策略是隊友在每節中段穩住，柯瑞掌控開局和收尾。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露這個方法是柯瑞主動提出，「他明白現在狀況不同，我們需要這樣做。我認為這個策略算有效，但第4節還是要在8分鐘左右把他換下來，讓他休息一下。」

柯瑞全場出賽34分鐘，柯爾認為這個上場時間合理，能幫助柯瑞維持狀態。柯瑞受訪時則說，「連敗時就要試不同方法，過去幾年我也試過這種調整，時機成熟時我就會提出來。當然我還要找到自己的節奏，投籃要更穩，才能把球送進籃筐。我們進攻節奏和能量都不錯，我也適應得很好。」