NBA／詹姆斯總算投進三分球寫紀錄 湖人卻慘輸熱火41分

近期狀況低迷的湖人隊，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）在過去4場比賽三分球19投0中後，今天總算在與熱火隊之戰投進三分球，但熱火後衛赫洛（Tyler Herro）卻在比賽第三節單節就投進7顆三分球，幫助熱火最終以134：93賞給湖人近8場比賽以來的第6敗。

湖人近期在雙星詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）表現出現起伏下，陣容上的缺陷問題也遭到放大，導致過去幾戰勝少敗多，在前一場以29分差距輸給灰狼隊後，今天作客熱火主場更是遭到對手一路碾壓。

熱火今天在上半場就火力全開，連續兩節得分都在34分以上，中場休息時已經領先湖人多達17分，儘管湖人詹姆斯也突破了近4戰三分球出手19次全都落空的窘境，在三節投進三分球後，讓他生涯三分球命中數來到2450顆，與考佛（Kyle Korver）並列史上第7名，但卻無法扭轉球隊頹勢。

LEBRON HITS 3PT NUMBER 2,451 🚨🤯



PASSES KYLE KORVER TO BECOME 7TH ON THE ALL-TIME 3PM LIST 🎯 pic.twitter.com/m2oJM6hmHJ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年12月5日

第三節熱火後衛赫洛手感發燙，他在該節中段短短不到6分鐘的時間就砍進了7顆三分球，個人單節進帳21分，前三節打完已經投進9顆三分球拿下31分，幫助熱火將領先差距擴大到30分以上，也迫使湖人在第四節開打後不久就將詹姆斯等主力換下場休息，最終也以41分差距賞給湖人2連敗。

熱火今天團隊共投進24顆三分球，其中赫洛伊人就貢獻9顆拿下31分，巴特勒（Jimmy Butler）則有17分、、9籃板、5助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）14分、10籃板、7助攻，至於湖人則是由詹姆斯獨挑大梁拿下29分最佳，戴維斯則僅有8分進帳，新秀肯奈特（Dalton Knecht）更是連三戰熄火僅貢獻2分。