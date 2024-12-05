NBA／證實為了健康減少暴力灌籃 莫蘭特：噓我完全沒問題

灰熊隊少主莫蘭特（Ja Morant）擁有頂尖彈跳能力，暴力球風讓他獲得許多球迷支持。不過他本季灌籃次數明顯變少，他受訪時證實，有為了健康著想減少灌籃。

灰熊昨天作客獨行俠隊，莫蘭特在一次快攻中輕輕灌籃，引發現場球迷噓聲，可能是因為他沒像從前一樣上演華麗灌籃秀。據ESPN報導，莫蘭特本季出賽12場只灌籃3次，避免過去常做的高難度隔扣。

莫蘭特雖是聯盟頂尖控衛，但職業生涯至今大小傷勢不斷，他受訪時坦言，「我根本不打算灌籃，你們可能覺得我在開玩笑，但我是認真的。」

「有時我在空中被撞倒，但卻沒吹犯規，結果我要花比預期還久的時間才能重返球場。有時可能會吹犯規，但我還是會摔在地上，賽後仍會感受到那次摔落，所以我會選擇性灌籃，2分就是2分，完成任務這才是最重要的」莫蘭特說。

對於達拉斯球迷發出的噓聲，莫蘭特笑回，「沒問題，繼續噓我吧！我拿到2分，還是灌籃，只是這不是他們想看到的灌籃。如果他們因這種灌籃噓我，完全沒問題。」

莫蘭特還透露不會參加灌籃大賽，「如果我比賽中都不灌籃，你就不用期待我參加灌籃大賽。」