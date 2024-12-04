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NBA／勇士小將盼成柯瑞接班人卻「撞牆」 柯爾怒批：需要變聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基。 美聯社
波傑姆斯基。 美聯社

勇士隊今天浪費最後2分半鐘6分領先，被金塊隊連得10分，以119：115逆轉。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後點名愛將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），直呼他要聰明一點。

波傑姆斯基上季表現亮眼，經常受到柯爾稱讚，還入選最佳新秀陣容第一隊，休賽季更自信表示勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）退休後，要成為接班人。據傳勇士不願為了爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen），將他放進交易包裹。不料波傑姆斯基本季面臨撞牆期，場均7.7分4.7籃板3.5助攻，整體命中率37.8%，三分球命中率僅21.5%。

柯爾賽後語重心長地表示，「波傑姆斯基是很棒的球員，但他需要，我也告訴過他，需要成為一位聰明的球員。他是我們隊上少數能做出優秀決策的球員，但第2節末我們領先10分，他嘗試空中接力，那個決定坦白說太瘋狂了。」

柯爾提到上周面對籃網隊的比賽也有類似動作，並提醒他，「不能對跳投球員犯規。我很喜歡波傑姆斯基，他是非常有潛力的球員，未來一片光明。不過我希望他現在就看到這段採訪，他需要聽這些話，成為一位聰明並能做正確決定的球員，他完全有這個能力，這是他需要邁出的下一步。」

波傑姆斯基同意柯爾的說法，並解讀用意，「他要我做好自己的工作，知道在場上要做什麼。他對我說，『如果你不能完成工作，就把你換下場。』他只是對我有點嚴厲，我完全接受這種指導，因為想變得更好。」

Stephen Curry 勇士

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