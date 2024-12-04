NBA／金塊布勞恩亂比暫停竟沒裁判看見 勇士主帥：我很生氣

勇士隊今天作客金塊隊，比賽最後2分半領先6分，卻被金塊連得10分，終場以115：119被逆轉。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後痛批3位裁判，漏吹金塊技術犯規。

爭議畫面發生在比賽最後5秒，當時勇士落後4分，金塊後衛布勞恩（Christian Braun）飛撲搶球，他似乎擔心裁判吹爭球，下意識做暫停手勢，但迅速收回。裁判第一時間未響哨，隨後吹跳球。

Christian Braun called timeout (they didn’t have any left).



Refs ignored it 💀 pic.twitter.com/BdHnzUgJxP — BricksCenter (@BricksCenter) December 4, 2024

當時金塊已用光所有暫停，因此布勞恩的動作應是技術犯規，該讓勇士獲得1罰，並拿到球權。賽後柯爾狂罵裁判，在記者會上也怒轟，「他們（金塊）沒暫停了，這就是技術犯規。我們該罰1球，接著拿到球權，還有機會贏下比賽，他們（裁判）告訴我沒看到。」

「他（布勞恩）撲向地板翻過去，然後喊暫停，這是裁判的工作，他們3個人總該要有1個看到，是的，這讓我很生氣」柯爾說。

《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）指出，本場主裁判福特（Tyler Ford）回應為何沒吹技術犯規，「布勞恩從未完整或明確地示意暫停，因此暫停沒被認定。」