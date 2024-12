NBA／金塊布勞恩亂比暫停竟沒裁判看見 勇士主帥：我很生氣

勇士隊今天作客金塊隊,比賽最後2分半領先6分,卻被金塊連得10分,終場以115:119被逆轉。勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後痛批3位裁判,漏吹金塊技術犯規。

爭議畫面發生在比賽最後5秒,當時勇士落後4分,金塊後衛布勞恩(Christian Braun)飛撲搶球,他似乎擔心裁判吹爭球,下意識做暫停手勢,但迅速收回。裁判第一時間未響哨,隨後吹跳球。

Christian Braun called timeout (they didn’t have any left).



Refs ignored it 💀 pic.twitter.com/BdHnzUgJxP