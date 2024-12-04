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NBA／NBA盃分組賽今落幕 東西區8強對戰組合全出爐
NBA盃分組賽今天結束，獨行俠隊以121：116逆轉擊敗灰熊隊，以+46淨勝分優勢鎖定西區外卡門票後，8強對戰組合全數出爐。
獨行俠雖然拿下3勝1敗，又是西區淨勝分最多球隊，但因不敵同屬西區C組3勝1敗的勇士隊，只能爭奪外卡門票。太陽也是3勝1敗，但輸給同組3勝1敗的雷霆隊，且淨勝分+30少於獨行俠，因此無緣晉級；獨行俠則成為西區第4種子。
西區分組第1當中，B組雷霆隊+45淨勝分最多，拿下西區第1種子；A組火箭+40淨勝分奪第2種子；C組勇士以+8淨勝分成為第3種子。
西區第1種子雷霆將在12月11日（台灣時間）主場迎戰第4種子獨行俠；第2種子火箭12月12日主場對第3種子勇士。
東區方面，公鹿和尼克都拿下4勝0敗，但公鹿淨勝分+50高於尼克的+30，拿下第1種子。老鷹與塞爾蒂克都是3勝1敗，但老鷹擊敗塞爾蒂克，因此以東區C組第1脫穎而出，拿下第3種子。
外卡部分，魔術、塞爾蒂克和活塞比較淨勝分，魔術以+45優勢拿下第4種子。
東區第1種子公鹿將在12月11日主場迎戰第4種子魔術；第2種子尼克12月12日主場面對第3種子老鷹。
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