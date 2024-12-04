NBA／NBA盃分組賽今落幕 東西區8強對戰組合全出爐

NBA盃分組賽今天結束，獨行俠隊以121：116逆轉擊敗灰熊隊，以+46淨勝分優勢鎖定西區外卡門票後，8強對戰組合全數出爐。

獨行俠雖然拿下3勝1敗，又是西區淨勝分最多球隊，但因不敵同屬西區C組3勝1敗的勇士隊，只能爭奪外卡門票。太陽也是3勝1敗，但輸給同組3勝1敗的雷霆隊，且淨勝分+30少於獨行俠，因此無緣晉級；獨行俠則成為西區第4種子。

西區分組第1當中，B組雷霆隊+45淨勝分最多，拿下西區第1種子；A組火箭+40淨勝分奪第2種子；C組勇士以+8淨勝分成為第3種子。

西區第1種子雷霆將在12月11日（台灣時間）主場迎戰第4種子獨行俠；第2種子火箭12月12日主場對第3種子勇士。

#EmiratesNBACup Western Conference Seeds ⬇️



▪️ The No. 4 Mavericks will play the No. 1 Thunder in Oklahoma City

▪️ The No. 3 Warriors will play the No. 2 Rockets in Houston pic.twitter.com/5WmDSHDcIu — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月4日

東區方面，公鹿和尼克都拿下4勝0敗，但公鹿淨勝分+50高於尼克的+30，拿下第1種子。老鷹與塞爾蒂克都是3勝1敗，但老鷹擊敗塞爾蒂克，因此以東區C組第1脫穎而出，拿下第3種子。

外卡部分，魔術、塞爾蒂克和活塞比較淨勝分，魔術以+45優勢拿下第4種子。

東區第1種子公鹿將在12月11日主場迎戰第4種子魔術；第2種子尼克12月12日主場面對第3種子老鷹。

#EmiratesNBACup Eastern Conference Seeds ⬇️



Quarterfinals Matchups:

▪️ The No. 4 Magic will play the No. 1 Bucks in Milwaukee

▪️ The No. 3 Hawks will play the No. 2 Knicks in New York pic.twitter.com/W8SkGYfJHK — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月4日

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