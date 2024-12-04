NBA／約柯奇末節15分賞勇士5連敗 金塊近8次交手全都贏

近期陷入連敗低潮的勇士隊，今天作客金塊隊主場，在第四節一度逆轉戰局取得7分領先的情況下，卻在比賽最後2分半鐘得分停滯，讓金塊由約柯奇（Nikola Jokic）帶動反撲，最終金塊就以119：115賞給勇士5連敗。

今年開季前15場比賽拿下12勝的勇士，近期卻苦吞4連敗，而今天作客金塊主場陣中明星前鋒格林（Draymond Green）也因為小腿酸痛缺陣，由庫明加（Jonathan Kuminga）補上先發空缺。

上半場賽事兩隊展開激烈的拉鋸戰，其中柯瑞（Stephen Curry）與庫明加前兩節就有15分與13分進帳，但約柯奇也持續全能演出，上半場就有14分、4籃板、4助攻，讓兩隊半場打完仍以57：57平手。

易籃後，金塊在多點開花的攻勢下一度取得領先，不過勇士替補球員在第四節也助隊展開反撲，在比賽最後2分半鐘柯瑞投進中距離跳投後，勇士還保有7分領先，眼看止敗機會就在眼前，勇士卻直到比賽結束前一分未得，反觀金塊約柯奇卻包辦了球隊最後11分中的6分，還在倒數33秒賞給庫明加一記麻辣鍋，幫助金塊最終以4分差距收下勝利，並賞給勇士5連敗。

金塊約柯奇今天繳出38分、10籃板、6助攻、5抄截的全能成績，且其中15分集中在第四節，波特（Michael Porter Jr.）則有22分、7籃板，至於勇士柯瑞雖攻下24分、11助攻，但勇士仍是吞下對戰金塊的8連敗。

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