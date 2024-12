NBA／杜蘭特上半場又扭傷 太陽靠布克末節12分勝馬刺

日前才剛復出的太陽隊「一哥」杜蘭特(Kevin Durant),在過去3場比賽幫助太陽拿下2勝後,今天卻在出戰馬刺隊的比賽還未打完上半場,就再度扭傷退場,不過太陽在布克(Devin Booker)全場貢獻29分領軍下,仍是以104:93擊退馬刺,在近4場比賽拿下3勝。

杜蘭特在日前歸隊後幫助太陽陸續擊敗湖人與勇士,不過今天在主場續戰馬刺,在上半場剩下4分多鐘時,他卻在一次投籃落地過程中踩到夏帕尼(Julian Champagnie)的左腳,導致左腳踝扭傷退場,且本場比賽就未再回到場上,留下出賽16分鐘攻下13分的高效率表現。

Damn KD man you was just cookin goat 💔💔 hope the ankle heals fast pic.twitter.com/NmBujSUIAm