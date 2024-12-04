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NBA／杜蘭特上半場又扭傷 太陽靠布克末節12分勝馬刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特受傷，提前退場。 美聯社
杜蘭特受傷，提前退場。 美聯社

日前才剛復出的太陽隊「一哥」杜蘭特（Kevin Durant），在過去3場比賽幫助太陽拿下2勝後，今天卻在出戰馬刺隊的比賽還未打完上半場，就再度扭傷退場，不過太陽在布克（Devin Booker）全場貢獻29分領軍下，仍是以104：93擊退馬刺，在近4場比賽拿下3勝。

杜蘭特在日前歸隊後幫助太陽陸續擊敗湖人與勇士，不過今天在主場續戰馬刺，在上半場剩下4分多鐘時，他卻在一次投籃落地過程中踩到夏帕尼（Julian Champagnie）的左腳，導致左腳踝扭傷退場，且本場比賽就未再回到場上，留下出賽16分鐘攻下13分的高效率表現。

在杜蘭特上半場的優異表現下，中場休息時仍以13分差距領先馬刺，不過馬刺在易籃後展開猛烈反撲，在第三節前4分多鐘，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一人就拿下12分，幫助馬刺追到僅剩4分差距，但第四節布克也挺身而出接管戰局，他單節獨拿12分，幫助太陽最終以11分差距擊敗馬刺。

太陽今天以布克攻下29分表現最佳，後衛瓊斯（Tyus Jones）也有16分進帳，至於杜蘭特雖然只打16分鐘但就有13分進帳，且本季他出賽的12場比賽太陽已經拿下10勝。

談到杜蘭特的傷勢，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後說：「我們明天上午將會再次評估他的傷勢，但他在中場休息時腳踝確實變得比較僵硬，目前還不清楚傷勢嚴重程度。」

Devin Booker Kevin Durant Victor Wembanyama 太陽 馬刺

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